Vídeo: Çalhanoğlu marca um gol espetacular contra a Roma

O turco Hakan Çalhanoğlu, craque do meio-campo do Inter de Milão, marcou um gol espetacular contra a Roma, neste domingo à noite, no Estádio Giuseppe Meazza, pela 31ª rodada da Série A italiana.

Çalhanoğlu contribuiu para a goleada do Nerazzurri sobre a Roma (5 a 2), marcando o segundo gol e dando a assistência para o quarto gol de seu companheiro Marcos Toram, antes de ser substituído aos 67 minutos por Petar Susić.

O gol do astro turco saiu de uma distância muito grande, com um chute forte e certeiro que o goleiro da Roma, Mil Svelar, não conseguiu defender, e a bola acabou no fundo da rede.

Com essa grande vitória, o Inter dá mais um passo rumo ao título da Serie A, após elevar sua pontuação para 72 pontos, com uma vantagem de 9 pontos sobre o Milan, que enfrenta o Napoli amanhã à noite, segunda-feira, na mesma rodada.

Çalhanoğlu se juntou ao Inter de Milão em 2021, vindo do rival Milan, e disputou 208 partidas, marcando 47 gols e dando 36 assistências.

Leia também: Vídeo: Noite difícil para a Roma... Inter goleia por 5 a 0















