Vídeo... A lenda do Al-Hilal: O Líder perdeu sua identidade com Inzaghi

Uma das lendas do Al-Hilal fez declarações iradas contra o italiano Simone Inzaghi, técnico da equipe, após o decepcionante empate com o Al-Taawoun por 2 a 2, na partida que os colocou frente a frente na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, criticando suas decisões técnicas e o desempenho da equipe durante o confronto.

A 27ª rodada da Liga Roshen registrou a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Najma por 5 a 2, enquanto o Al-Ahli venceu o Damak por 3 a 0 e o Al-Ittihad derrotou o Al-Hazm por 1 a 0, já que o Al-Hilal empatou em 2 a 2 com o Al-Taawoun.

Com esses resultados, o Al-Nassr manteve a liderança da tabela da Liga Profissional Roshen, chegando a 70 pontos no topo, seguido pelo Al-Hilal e pelo Al-Ahli, ambos com 65 pontos.

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Sobre o assunto, Nawaf Al-Temyat, lenda do Al-Hilal, declarou à rede de canais saudita “Thamania”: “Acho que o Al-Hilal perdeu sua identidade com Inzaghi, ou, para ser mais preciso, a equipe se tornou incapaz de conquistar vitórias mesmo nas partidas em que não apresenta o nível esperado”.

E acrescentou: “Anteriormente, o Al-Hilal tinha a capacidade de conquistar vitórias mesmo quando jogava mal, mas atualmente perdeu essa vantagem, além de apresentar um baixo nível técnico”.

Ele continuou: “Também devemos reconhecer o impacto das ausências na força da equipe, especificamente as de Salem Al-Dossari, Savic e Karim Benzema”.

Al-Tamim criticou o desempenho da dupla de jogadores estrangeiros, composta por Mohamed Kader “Miti” e Marcos Leonardo, afirmando: “A falta de participação causou um declínio em seu nível físico e técnico”.

E concluiu: “Inzaghi precisa aprimorar suas ideias, pois a situação é extremamente delicada, antes da decisão de três campeonatos”.