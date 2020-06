Vice do Flamengo ataca Abel Braga sobre declarações: 'ou bebeu ou está drogado'

Dirigente rubro-negro volta a causar polêmica e ataca o ex-treinador do Flamengo

O vice-presidente de relações externas do , Luiz Eduardo Baptista, também conhecido como "Bap", atacou o ex-treinador do , Abel Braga. Em entrevista ao blog Ser Flamengo, Bap não poupou palavras duras ao técnico, insinuou que ele estava "de sacanagem" ou até mesmo bêbado "ou drogado".

"A gente entendia que o ciclo do Abel estava para acabar. Ia acabar rápido. 70% por causa dele. Houve um momento em que a gente achava, e a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava "cara, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Ou ele bebeu ou ele está drogado", esbravejou o mandatário.

A frase do dirigente flamenguista se refere ao conturbado período de Abel Braga no Flamengo. Ele foi contratado no fim de 2018 para comandar a equipe e permaneceu até maio de 2019. Ele foi sucedido por Jorge Jesus.

Nos poucos meses na Gávea, Abel colecionou muitas críticas ao seu estilo de jogo e deu declarações que desagradaram a diretoria do Fla. Em alguns exemplos delas, ele disse que perder para o Atlético Mineiro era algo normal e que o Beira-Rio (estádio de seu ex-time, Internacional) era o mais bonito do , dentre outras.

Tais palavras somadas ao baixo desempenho do time dentro de campo provocaram raiva na diretoria. Bap revelou que havia conversas entre os membros diretores que especulavam sobre a possibilidade de Abel estar querendo sair.

"Não é possível. Não é possível que ele esteja falando o que ele está falando'. Nós entendemos, a impressão que algum de nós teve é que ele estava cavando a própria saída. Ele tá querendo brigar com a gente. Não é possível", exclamou Bap.