Flamengo confirma contratação de Abel Braga

O treinador de 66 anos foi anunciado no Twitter da chapa vencedora do presidente Rodolfo Landim

Abel Braga foi confirmado como novo treinador do Flamengo na noite desta terça-feira (11).

O treinador de 66 anos assinou contrato até o final de 2019, e o vínculo não terá multa em caso de demissão ou oferta para Abel, que terá a sua segunda passagem como treinador do Rubro-Negro.

Em 2004, Abel levou a equipe ao título estadual, mas ficou marcado também pelo vice-campeonato na Copa do Brasil, derrotado pelo Sant André em pleno Maracanã.

Abel Braga chega ao Flamengo junto do auxiliar Leomir e do observador técnico Fabio Moreno, que semanas atrás ajudou o Fluminense a escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

Abel retorna ao Flamengo após 15 anos. Em 2004, ele foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca defendendo as cores rubro-negras. A passagem teve 44 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. — UniFla - Unidos Pelo Flamengo (Chapa Roxa) (@ChapaUniFla) 11 de dezembro de 2018

O comandante é a primeira grande mudança anunciada pela nova diretoria, que no último sábado (08) venceu o pleito.