Após várias semanas de espera, o goleiro alemão Marc-André ter Stegen viajará, nas próximas horas, para a Holanda, a fim de concluir sua transferência por empréstimo ao Ajax de Amsterdã.

Depois de resolver os últimos detalhes relacionados às questões fiscais, ter Stegen viajará a Amsterdã para dar os retoques finais em sua saída do Barcelona.

O jornal "Sport" noticiou, citando fontes internas do Ajax, que o goleiro alemão deve chegar à capital holandesa nas próximas horas, para concluir uma negociação que já estava definida há bastante tempo, mas que foi adiada por motivos alheios aos aspectos esportivos.

Nas últimas semanas, a transferência do internacional alemão para Amsterdã era vista apenas como uma questão de tempo, porém a viagem não ocorreu, devido à permanência de algumas questões fiscais sem solução.

O principal obstáculo consistia em definir qual parte arcaria com os impostos decorrentes da negociação dentro da Holanda.

Ter Stegen entendia que esse encargo deveria ser assumido pelos clubes, enquanto o Ajax considerava que não era de sua responsabilidade arcar com esses custos.

No fim das contas, o Barcelona, que pagará cerca de 90% do salário do goleiro, concordou em assumir também essas despesas, a fim de remover o último obstáculo para a saída do goleiro.

Desde então, os advogados de todas as partes trabalharam durante vários dias na revisão de todos os documentos e contratos, com o objetivo de assegurar todas as garantias financeiras e evitar quaisquer surpresas nos últimos momentos.

Após a conclusão desse processo, chegou-se ao acordo final nesta quinta-feira, e a negociação está pronta para ser concretizada.