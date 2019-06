Venezuela aposta em 'ordem' para parar Messi e a Argentina

Nas quartas de final, a Vinho Tinto quer voltar a surpreender na Copa América

Considerada uma das gratas surpresas da , a se prepara para enfrentar a pelas quartas de final da competição e quer "ordem" para conseguir segurar Messi e os hermanos.

A Vinho Tinto, como é chamada pelos seus torcedores, reconhece que mesmo com o momento turbulento dos argentinos, o favoritismo é da Albiceleste, mas quer voltar a surpreender.

"Vai ser um jogo com muita adrenalina. Ainda faltam muitos dias, mas já a partir de hoje estamos nos prepaando para esse confronto que, sem dúvida, será algo histórico para nós e para o país", disse o zagueiro Mago, que mostrou preocupação em parar Lionel Messi.

"Claro que vai ser muito difícil parar Messi, eles têm individualidades muito boas, mas como já disse com ordem, com a equipe bem compacta, vamos poder minar as possibilidades que ele possa fazer a diferença", completou.

Já o atacante Saverino pediu atenção venezuelana para aproveitar os altos e baixos do rival. "Sabemos que a argentina não vem tendo um bom momento, mas sabemos que os jogadores que eles têm podem ter momentos bons e ruins. O que vamos tentar é fazer o que temos de fazer em campo", afirmou.

Venezuela e Argentina se enfrentam na sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América.

