Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Carioca Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal do Carioca Sub-20; veja como acompanhar na internet

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Estádio Nivaldão, a partir das 10h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Vasco TV, no YouTube.

Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, a equipe vascaína, pode perder até por dois gols de diferença que seguirá para a decisão, enquanto o Fogão precisará vencer por três gols de diferença. Fluminense e Madureira entrarão em campo no mesmo dia, mas a partir das 14h45 (de Brasília).

O Vasco encerrou a primeira fase na liderança, com 25 pontos conquistados (sete vitórias e quatro empates), enquanto eliminou o Bangu, nas quartas de final (venceu por 3 a 1 e 2 a 0).

Já o Botafogo ficou em quarto lugar, com 19 pontos (cinco vitórias, quatro empates e uma derrota), e eliminou o Flamengo, nas quartas com uma vitória (2 a 1), e um empate sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco Sub-20: Cadu; Marlon Gomes, Pimentel, Roger e Julião; Victão, Rodrigo e Erick Marcus; Barros, Eguinaldo e Juan.

Possível escalação do Botafogo Sub-20: Gabriel Toebe; Carlos Henrique, Kawan, Reydson e Felipe Vieira; Alysson, Kauê e Raí; Léo Pedro, Lucas Goiano e Maycon Vitor.

Desfalques da partida

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Botafogo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vasco x Botafogo DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Estádio Nivaldão - Nova Iguaçu, RJ HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Vasco Brasileiro Sub-20 27 de junho de 2022 Grêmio 0 x 1 Vasco Brasileiro Sub-20 1 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Athletico-PR Brasileiro Sub-20 9 de julho de 2022 11h (de Brasília) Internacional x Vasco Brasieirão Sub-20 16 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Botafogo Brasileiro Sub-20 25 de junho de 2022 São Paulo 1 x 0 Botafogo Brasileiro Sub-20 2 de julho de 2022

