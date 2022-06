Campeonato Carioca sub-20: equipes, onde assistir e tudo sobre o torneio de 2022

Competição chega próxima do encerramento, já nas fases de semifinal; Vasco tem pé na final

Um dos torneios que procura revelar grandes jogadores está rolando sem parar: o Campeonato Carioca sub-20 começou em março deste ano e já está chegando ao fim.

Restam apenas quatro equipes vivas na competição: Botafogo, Vasco, Madureira e Fluminense, que disputam entre si quem serão os dois finalistas, na disputa pela taça de Campeão Estadual sub-20.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre a competição e sua reta final.

Quais os próximos jogos do Campeonato Carioca sub-20?

Após mais de dois meses de torneio, apenas quatro times sobraram para a disputa das semifinais do torneio carioca. Veja as equipes e quais serão os jogos para decidir os finalistas, incluindo o primeiro duelo entre Botafogo e Vasco, realizado em 22 de junho:

Jogos de Ida

Botafogo 0 x 2 Vasco

Madureira x Fluminense - 23 de junho, às 15h (de Brasília)

Jogos de Volta

Vasco x Botafogo - 6 de julho, às 10h00 (de Brasília)

Fluminense x Madureira - 6 de julho, às 14h45 (de Brasília)

Onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca sub-20?

O último confronto válido pela semifinal do torneio, entre Botafogo e Vasco, na vitória dos visitantes por 2 a 0, foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Fogão "Botafogo TV", assim como outros confrontos válidos pelo torneio.

Portanto, para o caso das outras partidas, vale ficar atento aos canais da rede de cada um dos clubes, que detém os direitos de transmitir as partidas.

Como chegam as equipes semifinalistas na competição?

Mailson Santana/Fluminense FC

O Botafogo aparece como uma das equipes que passou das quartas de final de forma desafiadora, quando bateu o rival Flamengo por 2 a 1, no agregado. Porém, para a atual fase, acabou se complicando quando foi derrotado para o Vasco por 2 a 0, jogando em casa.

O Cruzmaltino, inclusive, venceu o Bangu por 5 a 3, na soma dos dois jogos, vencendo o jogo em casa e empatando a partida fora. O artilheiro do torneio até o momento é do Vasco: Eguinaldo, com 11 gols marcados.

O Madureira, por outro lado, passou de forma mais garantida: venceu o Volta Redonda por 3 a 2 e 2 a 0, dentro e fora de casa, respectivamente, vindo com força total sobre o Fluminense.

Fluzão esse que acabou derrotado na primeira partida das quartas, contra o Nova Iguaçu, por 2 a 1, mas que, em casa, venceu por 5 a 0.