Vasco marca reunião e vai apresentar proposta para Alex Teixeira nesta semana

Vasco ainda vai apresentar os termos do negócio, mas está confiante por um desfecho positivo.

O Vasco está disposto a viabilizar a volta de Alex Teixeira ao clube. Após rescindir com o Besiktas, da Turquia, e estar livre no mercado, o atacante vai conversar com a diretoria do Cruzmaltino, onde foi revelado.

Como soube a GOAL, as partes, inclusive, têm uma reunião marcada nesta semana para discutir os termos do negócio. O Vasco vai apresentar o seu projeto para tentar repatriar o atacante ainda nesta temporada. A informação foi divulgada primeiramente pelo ge.com.

Além disso, a GOAL também apurou que a situação depende muito mais de Alex Teixeira do que do Vasco. Isso porque o atacante recebia um salário fora da realidade do futebol brasileiro e precisa diminuir a sua pedida para fechar com o clube.

Mais artigos abaixo

Mesmo assim, o Cruzmaltino fará todo esforço possível para viabilizar o retorno. Existe um clima de otimismo entre as pessoas que vivem no clube, mesmo com a concorrência de times do exterior e até mesmo do Brasil.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira se destacou na Ucrânia. O atacante brasileiro foi um dos principais nomes do Shakhtar Donetsk durante a última década e quase foi negociado com clubes da Premier League.

Além do clube ucraniano, jogou no Jiangsu, da China, e mais recentemente no Besiktas.