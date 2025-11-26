+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoVasco
team-logoInternacional
Mounique Vilela

Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto contra o rebaixamento, Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Pressionado por cinco derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vasco volta a campo em busca de recuperação. Em 13º lugar, com 42 pontos, o Gigante da Colina está a quatro pontos do Santos e depende apenas de si para se livrar do rebaixamento. Faltando três rodadas para o fim do torneio - com nove pontos ainda em disputa - a equipe de Fernando Diniz precisa somar cinco pontos para permanecer na Série A.

Por outro lado, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Santos na última rodada e segue ameaçado pelo Z-4. Em 15º lugar, com 41 pontos, o Colorado ainda enfrentará o São Paulo, no MorumBIS, e o RB Bragantino, no Beira-Rio.

"O Internacional está vivo, não está morto. Por como criamos, como jogamos. Não temos medo, porque temos que competir até o final e vamos competir. Que os torcedores, o clube, todos, que fiquem tranquilos, que vamos competir até o final", afirmou o técnico Ramón Díaz.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barrros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez.

Internacional: Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Luis Otávio e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré (Ricardo Mathias).

Desfalques

Vasco

David e Tchê Tchê vão cumprir suspensão, enquanto Benjamín Garré, Adson, Jair e Paulo Ricardo estão lesionados.

Internacional

Ivan, Ronaldo e Lucca Drummond estão machucados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 28 de novembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 23 do Vasco, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

