Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Em confronto direto contra o rebaixamento, Vasco e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Pressionado por cinco derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vasco volta a campo em busca de recuperação. Em 13º lugar, com 42 pontos, o Gigante da Colina está a quatro pontos do Santos e depende apenas de si para se livrar do rebaixamento. Faltando três rodadas para o fim do torneio - com nove pontos ainda em disputa - a equipe de Fernando Diniz precisa somar cinco pontos para permanecer na Série A.

Por outro lado, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Santos na última rodada e segue ameaçado pelo Z-4. Em 15º lugar, com 41 pontos, o Colorado ainda enfrentará o São Paulo, no MorumBIS, e o RB Bragantino, no Beira-Rio.

"O Internacional está vivo, não está morto. Por como criamos, como jogamos. Não temos medo, porque temos que competir até o final e vamos competir. Que os torcedores, o clube, todos, que fiquem tranquilos, que vamos competir até o final", afirmou o técnico Ramón Díaz.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barrros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez.

Internacional: Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Luis Otávio e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré (Ricardo Mathias).

Desfalques

Vasco

David e Tchê Tchê vão cumprir suspensão, enquanto Benjamín Garré, Adson, Jair e Paulo Ricardo estão lesionados.

Internacional

Ivan, Ronaldo e Lucca Drummond estão machucados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 28 de novembro de 2025

sexta-feira, 28 de novembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 23 do Vasco, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

