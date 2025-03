Campeonato Brasileiro 2025: os artilheiros e garçons da competição

Confira a lista de goleadores e assistentes de gol da primeira divisão nacional nesta temporada

A bola já está rolando no Campeonato Brasileiro de 2025, e a briga pela artilharia começa a ganhar forma. Com a primeira rodada em andamento, os principais goleadores do país já deixam sua marca e mostram que a disputa promete ser acirrada ao longo da temporada.

Atacantes consagrados e jovens promessas estrearam com o pé direito, aproveitando as primeiras oportunidades para balançar as redes. Entre os candidatos ao topo da artilharia, nomes como Pedro (Flamengo), Yuri Alberto (Corinthians), Neymar (Santos), Memphis Depay (Corinthians) e Hulk (Atlético-MG) iniciam a jornada em busca do prêmio de maior goleador do torneio. Enquanto isso, surpresas podem surgir ao longo das rodadas, com jogadores ganhando destaque e assumindo protagonismo em suas equipes.

Ainda é cedo para cravar um favorito, mas uma coisa é certa: a corrida pelos gols já começou e promete ser uma das atrações mais empolgantes do Brasileirão 2025.

Mais artigos abaixo

Confira, abaixo, a lista dos artilheiros do Brasileirão 2025.

Última atualização às 21h54 (de Brasília) de 29 de março de 2025.