Vasco x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9) pelo jogo de ida das quartas de final; veja como acompanhar na TV

Vasco e Ceará se enfrentam na noite desta terça-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. A volta está marcada para o dia 18, no Estádio Presidente Vargas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Vasco volta a atenção para o mata-mata da Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe goleou o Cuiabá por 4 a 0, enquanto nas oitavas de final eliminou o Flamengo por 2 a 0 no placar agregado.

Por outro lado, o Ceará passou pelo Carmopolis por 2 a 1 na primeira fase e pelo ABC nas oitavas por 8 a 2 no agregado.

Prováveis escalações

Vasco sub-17: Phillipe Gabriel; Wanyson, Igor, Luiz Gustavo, Breninho, João Rafael, Matheus Ferreira, Riquelme, Gustavo, Lukas e Rayan.

Ceará sub-17: Léo; Enzo, Vinicius Uchella, Matheus Costa, José Wilson, Francisco Alves, Bruno Santos, Melqui, Leonardo, Gabriel Amaral, Kauan Mendes.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?