Vasco e Flamengo lideram casos de Covid-19 na Série A; veja clube a clube

Levantamento exclusivo da Goal mostra quantos jogadores contraíram o novo coronavírus em cada um dos clubes da primeira divisão nacional

A pandemia do novo coronavírus segue com níveis alarmantes por todo o Brasil, onde o número de contaminados já ultrapassa a casa dos 10 milhões de pessoas. E entre os clubes de futebol a situação não é diferente. Um levantamento exclusivo da Goal mostra que, entre os 20 clubes da Série A, 365 jogadores já contraíram a Covid-19, com Vasco e Flamengo liderando o número de casos entre os atletas.

A lista leva em conta todos os casos da doença desde o início da pandemia, mesmo durante o período em que o futebol esteve paralisado no Brasil, o que teve início no mês de março do ano passado.

O Vasco da Gama, por exemplo, que lidera o ranking, teve 19 atletas contaminados somente até o mês de julho, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, remarcado para começar apenas em agosto.

A primeira rodada do Brasileirão, inclusive, já teve logo de cara uma partida adiada em função de um surto de Covid-19 no elenco do Goiás, que teve oito jogadores infectados antes do duelo contra o São Paulo. Com isso, o Esmeraldino entrou com um pedido de anulação do confronto, que foi disputado somente em dezembro.

Duas rodadas mais tarde, o clube goiano já registrava 15 casos do novo coronavírus entre seus jogadores e, mesmo com muitos desfalques, conseguiu empatar com o Palmeiras no Allianz Parque. Mais tarde, em novembro, o Alviverde paulista também seria atingido por um grande surto, com 19 contaminados.

Já o Flamengo, segundo da lista, teve dez jogadores infectados até o mês de julho, antes do início do Brasileirão. Contudo, o grande surto que impactou o Rubro-Negro carioca aconteceu em setembro, quando 19 atletas contraíram a doença.

Logo na sequência o Corinthians aparece completando o pódio, com 28 casos da Covid-19, 23 deles registrados até o mês de julho. O Alvinegro paulista, inclusive, divulgou em janeiro deste ano que mais dez jogadores haviam contraído o novo coronavírus. Porém, pouco tempo depois, o laboratório responsável pelos testes confirmou que houve um erro no diagnóstico dos exames, o que também é conhecido como resultado falso positivo.

Os 365 casos entre 20 clubes da Série A representam uma média de aproximadamente 18 atletas contaminados por equipe. Os times que registram números inferiores a esta média são: Internacional, Bahia, Coritiba, Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, São Paulo e Sport, com destaque para os quatro últimos, que tiveram menos de dez jogadores infectados.

Além disso, para preservar os atletas, alguns clubes optaram por deixar os nomes dos contaminados em sigilo, principalmente durante o primeiro semestre de 2020, período em que os níveis de contaminação estavam bastante elevados e poucas informações concretas existiam sobre a Covid-19.

Confira o número de jogadores contaminados em cada um dos 20 clubes da Série A