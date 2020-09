Quais jogadores do Flamengo deram positivo em teste de covid-19?

Lista de problemas para o duelo contra o Barcelona-EQU aumenta no Rubro-negro após testes positivos em atletas

Seis jogadores do testeram positivo para a Covid-19 na noite deste domingo, 20 de setembro. Todos já estão isolados na concentração do clube, que está no para o duelo contra o de Guayaquil, na terça-feira, 22, às 19h30 (de Brasília).

Nas redes sociais, o clube amenizou a situação dos atletas, afirmando que todos estão assintomáticos e assistidos pelo Departamento Médico. O Flamengo não publicou os nomes dos jogadores com coronavírus de forma oficial.

Os atletas estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo Departamento Médico do clube. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

Confira a situação dos atletas do Flamengo com Covid-19

Quais jogadores do Flamengo estão com coronavírus?

Dos seis atletas, apenas Diego se manifestou publicamente confirmando que testou positivo para a Covid-19. "Eu testei positivo para o coronavírus", confirmou o camisa 10 rubro-negro em um vídeo no YouTube. "Estou bem na medida do possível. Um pouco de dor de garganta e dor no corpo, mas nada além disso".

Nenhum outro jogador se manifestou publicamente sobre os teste positivo no Equador.

Quais jogadores do Flamengo são desfalques para o duelo contra o ?

A lista de problemas para Domènec Torrent se recuperar da goleada sofrida contra o Independiente del Valle por 5 a 0 é grande. Os seis jogadores que testaram positivo para a Covid-19 não poderão atuar na próxima terça-feira.

Além deles, estão fora por lesões: Diego Alves (lesão no ombro) e Gabigol (lesão na coxa). Gustavo Henrique, expulso na última partida, também não joga contra o Barcelona-EQU. Ao todo, serão nove ausências para o duelo da quarta rodada da Libertadores.

No novo regulamento da Conmebol para as competições, não há previsão de cancelamento ou adiamento de partidas motivadas pela pandemia. Pelo protocolo da entidade, se um time tiver muitos jogadores casos confirmados de coronavírus e não tiver pelo menos sete jogadores para colocar em campo, será declarado o W.O.

Diante de tantos desfalques, o Flamengo convocou quatro ateltas da base às pressas para a partida. Natan (zagueiro, 19 anos), João Lucas (lateral-direito, 22 anos), Guilherme Bala (atacante 19 anos) e Rodrigo Muniz (19 anos) viajam em um vôo fretado para Guayaquil.

João Lucas também seria preservado dos jogos pela Libertadores, mas está entre os relacionados. O jovem lateral estava realizando recondicionamento físico após lesão na coxa esquerda.

Jogadores do Flamengo com Covid-19 serão desfalque por quanto tempo?

Não há um prazo estabelecido para que os jogadores que testaram positivo para o coronavírus retornarem ao time. Já é certo que os diagnosticados com Covid-19 não entrarão em campo contra o Barcelona-EQU. No domingo, dia 27, o Rubro-negro visita o pelo Brasileirão e os mesmos atletas não devem jogar.

Já para o duelo contra o , na quarta-feira, 30 de setembro, no Maracanã, fica a dúvida quanto a participação de Diego e dos demais cinco atletas que testaram positivo. O Boca Juniors conseguiu a liberação de alguns atletas que tiveram Covid-19 para o jogo contra o Libertad, no dia 17, alegando que os testes positivos aconteceram 11 dias antes do duelo contra o paraguaios.

No dia do jogo contra o Del Valle, marcará exatos dez dias do teste positivo dos jogadores do Flamengo.

Quais jogadores do Flamengo já tiveram coronavírus?

Ao longo de toda a pandemia, o Flamengo já teve diversos casos de jogadores com coronavírus. Os goleiros Diego Alves e César tiveram a Covid-19 recentemente. O lateral João Lucas também testou positivo, ainda na disputa do Campeonato Carioca.

Além deles, outros nove jogadores foram infectados pelo coronavírus. No total, o Flamengo já registrou 18 casos de Covid-19 no elenco principal desde fevereiro, quando a pandemia chegou ao .

Vale relembrar que, ainda em maio, o massagista Jorginho, que estava no Flamengo há mais de 40 anos, faleceu após ter complicações respiratórias causadas pela Covid-19.