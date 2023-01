Vasco e Cerro discutem minutas de possível empréstimo de Alexis Duarte

Zagueiro foi oferecido ao clube, que aceita contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Paraguaios querem negócio com obrigação de compra

O Vasco discute detalhes de um possível empréstimo de Alexis Duarte, que pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai, e foi oferecido ao clube. O Cruzmaltino tenta a cessão do zagueiro de 22 anos, com opção de compra, enquanto os paraguaios tentam inserir uma obrigação de compra no acordo, como soube a GOAL.

O principal entrave é para o fim do empréstimo. O Cerro Porteño quer que o Vasco aceite uma cláusula de obrigação de compra — avaliada em US$ 5,5 milhões (R$ 29,87 milhões). O montante é considerado alto pelos cariocas, especialmente porque seria a primeira experiência internacional do defensor.

A diretoria vascaína não deseja ter a obrigação, mas, sim, a opção de compra do atleta. Os brasileiros tentam ainda fixar o valor em US$ 3,5 milhões (R$ 19 milhões).

A solicitação dos paraguaios é com o intuito de ter segurança na operação. O clube não quer correr riscos de receber Alexis Duarte de volta e com uma experiência mal-sucedida no futebol brasileiro.

Alguns detalhes das tratativas são vistos de forma positiva pelos dois lados. A princípio, o valor do empréstimo será de US$ 150 mil (R$ 815 mil), e o salário do jogador de US$ 40 mil (R$ 217 mil) mensais.

Aos 22 anos, o zagueiro tem contrato com o Cerro Porteño até 31 de dezembro de 2026. O defensor fez 45 partidas pela equipe paraguaia na temporada passada, somando 4.050 minutos em campo. Ele não foi reserva em nem um jogo sequer e também jamais foi substituído durante o ano.