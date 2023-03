Vasco x Bangu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela última rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga nas semifinais, o Vasco recebe o Bangu na noite desta quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, o Vasco terá o apoio de seus torcedores, que esgotaram os mais de 20 mil ingressos disponibilizados. erceiro colocado, com 20 pontos, o Vasco garante a vaga com uma vitória, um empate ou uma derrota, dependendo de outros resultados, como Boavista x Volta Redonda e Botafogo x Portuguesa da Ilha, que entrarão em campo ainda na quarta-feira (8).

Do outro lado, o Bangu, que ainda briga pela disputa da Taça Rio, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas.

Em 209 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra uma ampla vantagem. Foram 129 vitórias, contra 40 do Bangu, além de 40 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Bangu: Matheus Santillo; Carlos Eduardo, Vitão, Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho, Samuel Siedschlag e Renê Júnior; Adsson, Luis Felipe e Marquinhos Calazans. Técnico: Felipe Loureiro.

Desfalques

Vasco

Riquelme, Gabriel Dias, Luca Orellano e Miranda estão fora.

Bangu

Adryan é desfalque confirmado.

Quando é?