Vasco x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (23), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco recebe o Athletico-PR neste domingo (23), a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem entrar em campo desde a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no último dia 8, o Vasco chega pressionado por um bom resultado para se afastar do Z-4. Com apenas nove pontos conquistados e atualmente na zona de rebaixamento, o time terá a estreia do técnico Ramon Díaz, que já foi regularizado no BID da CBF.

Do outro lado, o Athletico-PR, que vem de vitória sobre o Bahia por 2 a 0 na última rodada, segue na briga para entrar no G-4 do Brasileirão. Até o momento, a equipe possui 23 pontos e um aproveitamento de 51%. Sem Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Felipe é o mais cotado para assumir a zaga ao lado de Zé Ivaldo.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 21 vitórias, contra 16 do Athletico-PR, além de 13 empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2020, o Furacão saiu vitorioso com um placar de 3 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma, Miranda, Zé Vitor (Léo) e Lucas Piton; Medel, Zé Gabriel, Jair, Orellano, Gabriel Pec e Figueiredo. Técnico: Ramon Díaz

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Desfalques

Vasco

Capasso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Athletico-PR

Thiago Heleno cumprirá suspensão, enquanto Fernando, Pedro Henrique, Alex Santana e Rômulo seguem no departamento médico.

Quando é?