Vasco 3 x 0 Novorizontino: golaço de Figueiredo e cariocas tranquilos no G4

O Cruz-Maltino chega a sua segunda vitória consecutiva em show de jovens da base

Segunda vitória consecutiva e o Vasco vai se aproximando do retorno à Série A. E a vítima deste sábado (8) foi o Novorizontino: o Cruz-Maltino bateu o rival por 3 a 0, em São Januário.

Foi uma vitória para ninguém botar defeito. Os cariocas pouco sofreram, dominaram as ações do jogo desde o primeiro minuto e ainda puderam ver o golaço de Figueiredo, que abriu o placar aos 45, em um chute de fora da área que terminou no ângulo do goleiro Vinícius Almeida.

E se o treinador Mazola Júnior esperava reverter o resultado na segunda etapa, levou um banho de água fria logo no segundo minuto, com o gol de Marlon Gomes, outro jovem da base. Ainda deu tempo de Léo Matos decretar o placar, de cabeça, aos 43.

Com a vitória, o Vasco irá terminar a rodada no G-4. O time chegou aos 55 pontos, se garantiu na quarta colocação e tem quatro pontos de vantagem para o Ituano, quinto colocado.

O próximo adversário do Cruz-Maltino é o Sport, no próximo domingo, dia 16, às 16h (de Brasília).