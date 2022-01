Vargas sofre lesão, é cortado pelo Chile e volta mais cedo ao Atlético-MG

Baixa importante para a seleção chilena: Eduardo Vargas sofreu uma lesão, foi cortado e já está retornando à Minas Gerais para defender o Atlético-MG.

Não trata-se de uma opção técnica: o atacante saiu lesionado da partida contra a Argentina, pela 15ª rodada das Eliminatórias, e não terá condições de jogo contra a Bolívia.

Desta maneira, foi cortado prematuramente e será reavaliado pela comissão técnica do Galo. Inicialmente, Vargas foi diagnosticado com uma entorse no joelho.

Titular diante da Argentina, saiu aos 40 do segundo tempo, substituído por Iván Morales. Agora, busca se recuperar para estar à disposição do Atlético-MG neste início de temporada, bem como participar dos dois últimos jogos das eliminatórias.

Atual sétimo lugar na etapa classificatória, o Chile precisa obrigatoriamente vencer um dos últimos três jogos para ter chances de classificação. O time ainda enfrenta a Bolívia, em casa, visita o Brasil e fecha seu ciclo nas eliminatórias contra o Uruguai, em confronto direto que pode valer uma vaga. Esses dois últimos jogos acontecerão em março.

No total, Vargas tem 40 gols em 105 jogos pela seleção principal chilena. O atacante é um dos maiores ídolos da equipe e foi fundamental para os títulos do Chile sob o comando de Jorge Sampaoli.

Enquanto isso, Pablo Godín, outro atleticano que está disputando as eliminatórias sul-americanas, segue com a delegação uruguaia e ainda não estreou pelo Galo.