Fica no Atlético-MG? Vargas faz postagens enigmáticas nas redes sociais

Contratado pelo Atlético-MG em 2020, o atacante Eduardo Vargas perdeu espaço no time titular na temporada de 2021. Porém, o atacante foi importante para o Galo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e, principalmente, na conquista da Copa do Brasil.

Apesar de ter contrato até dezembro de 2022, o atacante deixou os atleticanos com dúvidas em relação à sua permanência no clube após postagens em seu Instagram. Apesar de garantir estar feliz no Galo, o atacante fugiu quando perguntado se "fica ou sai".

Vargas também foi perguntado sobre a cidade onde mora, e novamente o atacante respondeu de forma enigmática: "Por enquanto BH".

O atacante fez 59 jogos e marcou 15 gols na temporada 2021, e deixou a torcida preocupada com seus stories, já que é considerado peça importante no elenco do Atlético-MG.

Veja abaixo os stories de Eduardo Vargas