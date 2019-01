Van Gaal aponta fraqueza de Guardiola: "Man. City é horrível na defesa"

Técnico holandês aponta favoritismo do Liverpool na Premier League

Líder isolado da Premier League e a quatro pontos do segundo colocado, Manchester City, o Liverpool pode não ter uma vantagem muito elástica do atual campeão, mas Louis Van Gaal acredita que os Reds irão se manter no topo e apontou uma grande falha das equipes comandadas por Pep Guardiola.

"Liverpool é uma completa máquina de luta, tanto a atacar como a defender. Se tivesse de apostar o meu dinheiro num clube para o título, seria no Liverpool. A equipe do Liverpool não é baseada na mais alta qualidade no que toca aos jogadores. Na verdade, os jogadores de maior qualidade estão no City”, disse em entrevista ao Mirror.



Foto: Getty Images

"Mas, ao mesmo tempo, essa é a fraqueza de Guardiola. Ele só treina as suas equipas de forma ofensiva. Sempre. A partir do momento em que têm que defender, parecem horríveis. O Liverpool tem uma equipa que consegue defender muito melhor", completou.

No próximo sábado (12), o Liverpool visita o Brighton pela 22ª rodada da Premier League, enquanto o City recebe o Wolverhampton.