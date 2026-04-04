Van Dijk coloca o Liverpool em apuros contra o City

O holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, colocou os Reds em apuros durante o confronto contra o Manchester City, que está sendo disputado nas quartas de final da Copa da Inglaterra.
Van Dijk cometeu uma falta grave ao derrubar Nico O’Reilly, estrela do Manchester City, dentro da área aos 37 minutos do primeiro tempo, concedendo um pênalti à equipe de Pep Guardiola.
O atacante norueguês Erling Haaland converteu o pênalti com sucesso, mandando a bola para o fundo da rede do goleiro Giorgi Mamardashvili.
Vale lembrar que o Liverpool ficou fora da disputa pelo título da Premier League nesta temporada, além de ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa, e agora busca defender suas chances de conquistar os títulos da FA Cup e da Liga dos Campeões.
Após críticas de Carragher... Van Dijk quebra o silêncio
com declaração firme... Van Dijk adverte contra a venda de lenda do Liverpool
Van Dijk: Decepcionamos a nós mesmos nas últimas semanas... e esta é minha promessa aos torcedores