Van der Vaart ironiza o colega: “Eu realmente acho que ele é um goleiro enorme...”

Rafael van der Vaart fez uma declaração chamativa sobre os goleiros no podcast Wes & Raf. O ex-meio-campista do Ajax e da Seleção Holandesa, entre outros times, acha que os goleiros costumam se intrometer excessivamente nas discussões sobre futebol.

“Acho que os goleiros falam demais sobre o jogo. Não é à toa que alguém se torna goleiro”, diz Van der Vaart com um sorriso. O analista conta ainda que o ex-diretor do Ajax, Edwin van der Sar, às vezes lhe mandava mensagens durante as transmissões quando ele fazia comentários sobre goleiros.

“Acho que isso vem um pouco do Ajax também”, reage Sneijder. “Lá se dizia com frequência que os goleiros e os alas esquerdos são meio malucos.”

Van der Vaart cita então Ronald Waterreus como exemplo. “Eu achava o Waterreus, por exemplo, um goleiro realmente incrível, mas quando ele está aqui à mesa, acho que ele se sai muito bem”, diz Van der Vaart. “Ele é realmente ele mesmo, mas também é realmente um goleiro.”

O ex-jogador da seleção também cita Frank Rost, com quem jogou no Hamburger SV, como um segundo exemplo. Van der Vaart não explica isso mais detalhadamente.