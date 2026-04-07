Van der Vaart está completamente irritado com o astro e exige que isso pare

Os analistas da Ziggo Sport se manifestaram com veemência sobre o comportamento de Vinícius Júnior após o término da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique. Rafael van der Vaart, em particular, não poupou o astro do Real Madrid e deixou bem claro que está extremamente incomodado.

O Bayern de Munique conquistou na noite de terça-feira uma bela vitória por 1 a 2 em Madri pela Liga dos Campeões. Os alemães abriram uma vantagem confortável com gols de Luis Díaz e Harry Kane, e Kylian Mbappé ainda conseguiu diminuir a diferença nos minutos finais. Apesar de uma ofensiva final do Real Madrid, a vitória da equipe do técnico Vincent Kompany permaneceu intacta.

Durante a análise pós-jogo na televisão, o comportamento de Vinícius foi amplamente discutido pela apresentadora Hélène Hendriks, Van der Vaart e Danny Blind. Hendriks abre o assunto: “Vinícius, para finalizar, o que vocês acharam disso?”

Van der Vaart é direto: “Horrível.”

Blind tenta matizar um pouco e destaca primeiro as qualidades de Vinícius. “Bem, veja, ele continua jogando com muita periculosidade. Com a velocidade dele, ele precisava ter mais espaço ao redor de Neuer naquela chance aos 61 minutos.”

No entanto, nem mesmo Blind consegue ignorar o comportamento. “Mas é claro que ele nos irritou de novo. Ele acha que qualquer pequena falta é pênalti.”

Van der Vaart continua e faz a pergunta que, segundo ele, é fundamental: “Como tirar isso dele? Acho isso uma pena, porque ele é simplesmente um jogador muito bom. Na verdade, você não quer falar sobre isso, mas fica morrendo de raiva. Ele leva um toquinho, fica no chão, depois se levanta e quer, de preferência, um cartão vermelho.”

“Sim, as coisas mais loucas. Acho isso uma pena”, disse Van der Vaart. Hendriks resume bem a situação ao falar de “uma pequena mancha na reputação dele”, ao que Van der Vaart responde: “Com certeza.”