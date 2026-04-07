Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Rafael van der VaartZiggo Sport
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Van der Vaart está completamente irritado com o astro e exige que isso pare

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Os analistas da Ziggo Sport se manifestaram com veemência sobre o comportamento de Vinícius Júnior após o término da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique. Rafael van der Vaart, em particular, não poupou o astro do Real Madrid e deixou bem claro que está extremamente incomodado.

O Bayern de Munique conquistou na noite de terça-feira uma bela vitória por 1 a 2 em Madri pela Liga dos Campeões. Os alemães abriram uma vantagem confortável com gols de Luis Díaz e Harry Kane, e Kylian Mbappé ainda conseguiu diminuir a diferença nos minutos finais. Apesar de uma ofensiva final do Real Madrid, a vitória da equipe do técnico Vincent Kompany permaneceu intacta.

Durante a análise pós-jogo na televisão, o comportamento de Vinícius foi amplamente discutido pela apresentadora Hélène Hendriks, Van der Vaart e Danny Blind. Hendriks abre o assunto: “Vinícius, para finalizar, o que vocês acharam disso?”

Van der Vaart é direto: “Horrível.”

Blind tenta matizar um pouco e destaca primeiro as qualidades de Vinícius. “Bem, veja, ele continua jogando com muita periculosidade. Com a velocidade dele, ele precisava ter mais espaço ao redor de Neuer naquela chance aos 61 minutos.”

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

No entanto, nem mesmo Blind consegue ignorar o comportamento. “Mas é claro que ele nos irritou de novo. Ele acha que qualquer pequena falta é pênalti.”

Van der Vaart continua e faz a pergunta que, segundo ele, é fundamental: “Como tirar isso dele? Acho isso uma pena, porque ele é simplesmente um jogador muito bom. Na verdade, você não quer falar sobre isso, mas fica morrendo de raiva. Ele leva um toquinho, fica no chão, depois se levanta e quer, de preferência, um cartão vermelho.”

“Sim, as coisas mais loucas. Acho isso uma pena”, disse Van der Vaart. Hendriks resume bem a situação ao falar de “uma pequena mancha na reputação dele”, ao que Van der Vaart responde: “Com certeza.”

Publicidade