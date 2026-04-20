Van der Vaart: “Ele é realmente bom! Se continuar assim, vai para o Real Madrid”

Kees Smit será amplamente homenageado na segunda-feira no programa Rondo, um dia após seu desempenho brilhante na vitória do AZ na final da Copa KNVB Eurojackpot. O meio-campista coroou a vitória por 5 a 1 sobre o NEC com um gol e uma assistência e vem recebendo elogios de todos os lados.

O AZ conquistou a Copa KNVB no domingo ao derrotar o NEC de forma convincente por 5 a 1 no De Kuip. Com isso, o time de Alkmaar conquistou seu primeiro título em treze anos, tendo Smit como um dos grandes destaques.

“Ele é simplesmente um jogador incrivelmente bom”, afirma Van der Vaart com clareza no programa de entrevistas da Ziggo Sport. “Muitas vezes somos rápidos demais em chamar alguém de bom, mas, neste caso: o que mais se pode dizer? Ele é realmente bom.”

O ex-jogador do Ajax e do Real Madrid, entre outros, vê um grande futuro para Smit. “Se ele continuar se desenvolvendo assim, com certeza vai acabar no Real Madrid”, disse Van der Vaart. “Ou nos maiores clubes do mundo, o que, na minha opinião, é o Real Madrid.”

“Qual é o caminho certo? Ele precisa saber lidar um pouco com isso”, diz Van der Vaart. “Mas ele me parece alguém que mantém os pés no chão.”

“Ele não sofre com a pressão, pelo menos não vejo isso nele”, continua Van der Vaart. “As entrevistas também são legais, ele passa uma boa impressão.”

O capitão do AZ, Jordy Clasie, que é convidado do Rondo, também está impressionado com seu jovem companheiro de equipe Smit. “Ele é um jogador muito especial. Sua visão de jogo, seu domínio de bola, a leitura do jogo… para mim, isso é realmente fora de série.”

Além disso, Clasie percebe que Smit se destaca em momentos que são difíceis para os outros. “A frequência com que ele olha ao redor antes de receber a bola… eu não tenho isso dessa forma”, afirma o meio-campista. “Nos treinos, ele mostra muita classe.”