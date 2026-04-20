Van der Gijp chocado com o técnico holandês: “É bastante triste de se ver”

René van der Gijp expressou sua preocupação com Arne Slot na segunda-feira, no podcast KieftJansenEgmondGijp. Segundo o analista de Dordrecht, o técnico do Liverpool está sob enorme pressão e, por isso, às vezes acontecem coisas estranhas.

“Quando Slot entra em campo durante uma partida da Liga dos Campeões para chutar a bola para longe, o clube pode até pensar: ‘Nossa, será que está tudo bem? E não deveríamos aliviar um pouco a pressão?’ Em vez de aumentar a pressão”, Van der Gijp vê, às vezes, um Slot estressado à beira do campo. “Porque é bem triste de se ver.”

“Mas a pressão não vem do clube. A pressão vem da mídia e do público. E das redes sociais”, observa imediatamente o apresentador Michel van Egmond, comentando a análise de Van der Gijp. “Quem pode fazer algo a respeito? Ninguém.”

“Dentro do clube, dá para divulgar algo como: ouçam, esperávamos que o Isak marcasse 40 gols. Ele fez dois. Temos um rapaz (Diogo Jota, red.) que faleceu na pré-temporada. Basicamente, tudo que deu certo no ano passado está dando errado este ano”, Van der Gijp gostaria que o Liverpool tivesse feito uma declaração clara sobre esta temporada decepcionante.

Rob Jansen então se junta à discussão: “Em um clube desse nível, não há ninguém acima do técnico que diga isso. No nível da Premier League, dos Artetas e dos Guardiolas, você só ouve o técnico falar com a mídia. Você não ouve o CEO ou o diretor-geral falar. O técnico não aceita isso.”

“Se eu fosse a direção do Manchester City e tivesse um treinador que se coçasse durante uma partida, até sangrar, eu iria conversar com ele para dizer: agora você ultrapassou os limites”, refere-se Van der Gijp a um incidente da temporada passada.