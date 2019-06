Valverde: "Uruguai precisa ter cautela com o Peru"

Equipes se enfrentam no próximo sábado, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília)

O se prepara para enfrentar o no próximo sábado (29), pela última partida das quartas de final e está alerta aos perigos do rival.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o volante Valverde pediu atenção da Celeste para não ser surpreendida.

"Estamos cientes do trabalho e desenvolvimento do Gareca com o Peru. As coisas positivas que eles realizaram no futebol, os bons resultados", disse.

"E obviamente, não vou mentir, eles têm grandes jogadores, Guerrero, Cueva, Farfán, não sei se ele está lesionado. Eles são ótimos jogadores e um exemplo para muitas pessoas, muitas crianças. Temos que ser cautelosos, obviamente", concluiu.



