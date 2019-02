Valverde: "Medo do Real Madrid? Somos líderes"

Técnico comemorou renovação com o clube e quer vitória contra o Valladolid

De contrato renovado com o Barcelona, o técnico Ernesto Valverde deu entrevista antes do duelo contra o Valladolid, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol e, apesar de ver o rival Real Madrid se aproximando na tabela, não demonstrou preocupação.

"Sempre os colocamos como aspirantes a La Liga, assim como o Atlético ou o Valencia, não temos medo sendo os primeiros", disse o treinador.

Valverde comemorou sua renovação de contrato, mas também reconheceu que a cobrança por títulos no clube irá aumentar cada vez mais.

"A harmonia que tenho com o clube é boa e tudo tem sido de forma natual. O clube me propôs (a renovação) há algum tempo, demos uma margem para amadurecer tudo e pensando na estabilidade do clube diante destes momento decisivos pensamos que era o dia, a decisão (de renovar) foi simples para mim", argumentou.



"As intenções dos clubes quando assinam um contrato são sempre as melhores e depois já sabemos como é o futebol, que é sempre marcaos pelos resultados. A ideia é transmistir confiança e os treinadores a aceitarem", completou.

Por fim, Valverde disse que o Barça precisa vencer o Valladolid após os tropeços nas últimas rodadas. "Começamos uma série de partidas em que nós jogamos as três competições e já incluímos a de amanhça, porque viemos de dois empates seguidos na La Liga e queremos voltar a ganhar. A melhor maneira de encarar estes jogos é ir com um sorriso após um vitória. Precisamos ganhar na La Liga para chegar à parte decisiva fazendo as coisas bem".