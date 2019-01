Valverde enfim aprendeu a lição

Como aconteceu no jogo de ida das oitavas da Copa do Rei, Messi será poupado novamente já visando a Champions League

As oitavas de final da Champions League está chegando e Ernesto Valverde não é um dos que tropeçam duas vezes na mesma pedra. Assim,, o treinador deixou Leo Messi fora da lista contra o Sevilla pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. É exatamente o mesmo que ele fez nas oitavas, contra o Levante, quando o argentino não apareceu até o segundo jogo para garantir a classificação. A razão é óbvia: o comandante quer que sua estrela esteja no seu melhor na Europa.

Naturalmente, o Sevilla é uma equipe, a princípio, mais perigoso do que o Levante, mas "você tem que assumir riscos", como explicou o próprio Valverde depois de bater Leganés pela La Liga no último fim de semana em uma partida em que Messi começou no banco e só jogou meia hora para construir o segundo gol, marcar o terceiro e garantir o triunfo do time catalão.



(Foto: Getty Images)

Certamente é difícil entender o motivo de Messi ficar de fora do time titular por dois jogos seguidos, mas iss faz parte do planejamento de Valverde visando o retorno da Champions League dentro de um mês. O título europeu é o grande objetivo da temporada no clube e ninguém quer repetir o ocorrido do ano passado no estádio Olímpico de Roma, onde os torcedores do Barcelona viram o time ser eliminado pela equipe italiana depois de terem vencido o jogo de ida por 4 a 1.

Neste sentido, recentemente, Valverde também tem dado descanso a Sergio Busquets e Gerard Pique. Provavelmente, contra o Sevilla, Luis Suarez também ganhe descanso para abrir espaço para Kevin-Prince Boateng. São para isso os reservas, disputar uma Copa do Rei, que o Barça conquistou muitas vezes, incluindo as últimas quatro edições. É claro que Valverde sabe qual é a prioridade nesta temporada.