Valverde: "Ansu Fati pode jogar contra o Sevilla"

Treinador ressalta para possível escalação de Ansu Fati para duelo contra o Sevilla

Ernesto Valverde, treinador do , concedeu entrevista coletiva antes da equipe encarar o neste domingo (06), às 16h (Brasília), e não descartou a possível escalação de Ansu Fati.

"Achamos que ele pode estar disponível e vamos ver. Ele é jovem e tem tempo. Veremos o que o futuro reserva para ele; quando um jogador assim surge, todo mundo quer vê-lo, mas ainda há muito a seguir”, disse.

Valverde ainda analisou o fato de poder contar com Lionel Messi e Luis Suárez para o duelo diante do Sevilla no Camp Nou, partida na qual o clube poderá atingir quatro vitórias consecutivas pela primeira vez nesta temporada.

"O fato de ambos estarem recuperados é bom, são jogadores fundamentais que tiveram um déficit em um determinado momento devido às lesões, mas com o tempo e as partidas eles ficarão mais em forma", contou.

Por fim, o técnico comentou sobre a possibilidade de Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé atuarem juntos: "As posições não são fixas, cada partida é diferente e todos podem participar de todas os jogo. Eles também podem jogar juntos e veremos quem poderá sair”.