Raisa Simplicio

O valor que o Cruzeiro pede para vender Kaio Jorge ao Flamengo

Clube rubro-negro tem interesse na contratação do atacante da Raposa

O Flamengo procurou o Cruzeiro disposto a fazer uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para comprar Kaio Jorge. O time carioca busca um centroavante no mercado para rivalizar com Pedro. A informação foi trazida inicialmente pela ESPN e confirmada pela GOAL.

O Cruzeiro, no entanto, através de Pedrinho, dono da SAF do clube, avisou que só topa negociar o jogador por 50 milhões de euros (R$ 326 milhões). O Flamengo ainda tentou incluir Everton Cebolinha, que tem contrato até dezembro de 2026, no negócio. Ainda assim, a postura do mandatário do time Celeste se manteve.

O Flamengo não descarta insistir na contratação de Kaio Jorge, especialmente se o jogador se mostrar disposto a mudar para o clube carioca. O futebol rubro-negro tem uma diretriz importante a ser seguida a mando do presidente Luiz Eduardo Baptista: olhar para jogadores prontos, abaixo dos 26 anos.

Além de um centroavante, o Flamengo quer um zagueiro e está muito perto de confirmar a contratação de Vitão, junto ao Internacional, e um goleiro. O clube carioca entende que essas são as prioridades nesta janela de transferências.

