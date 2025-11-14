Cruzeiro define valor para saída de Kaio Jorge em 2026 após consultas do exterior

O Cruzeiro recebeu consultas do exterior para a venda de Kaio Jorge na próxima janela de transferências, que se inicia em janeiro de 2026. No entanto, ainda não há propostas para a venda do atleta. O clube só aceita abrir conversas após a atual temporada, como soube a GOAL.

Os mineiros ainda fazem uma exigência aos interessados em contar com o centroavante de 23 anos: o clube que quiser levá-lo terá que desembolsar € 35 milhões (R$ 215,38 milhões na cotação atual), conforme apurado pela reportagem da GOAL. A diretoria cruzeirense entende que o atleta está valorizado no mercado da bola, sobretudo após as atuações em 2025.

O Cruzeiro gostaria de contar com Kaio Jorge para a disputa da próxima edição da Libertadores, mas entende que uma oferta na casa dos € 35 milhões é vantajosa o suficiente para tirá-lo da Toca da Raposa II no próximo mercado da bola.