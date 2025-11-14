+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cruzeiro v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Cruzeiro define valor para saída de Kaio Jorge em 2026 após consultas do exterior

Clube aguarda propostas para a venda do artilheiro da atual edição do Brasileirão e quer mais de R$ 200 milhões pelo negócio

O Cruzeiro recebeu consultas do exterior para a venda de Kaio Jorge na próxima janela de transferências, que se inicia em janeiro de 2026. No entanto, ainda não há propostas para a venda do atleta. O clube só aceita abrir conversas após a atual temporada, como soube a GOAL.

Os mineiros ainda fazem uma exigência aos interessados em contar com o centroavante de 23 anos: o clube que quiser levá-lo terá que desembolsar € 35 milhões (R$ 215,38 milhões na cotação atual), conforme apurado pela reportagem da GOAL. A diretoria cruzeirense entende que o atleta está valorizado no mercado da bola, sobretudo após as atuações em 2025.

O Cruzeiro gostaria de contar com Kaio Jorge para a disputa da próxima edição da Libertadores, mas entende que uma oferta na casa dos € 35 milhões é vantajosa o suficiente para tirá-lo da Toca da Raposa II no próximo mercado da bola.

  • Cruzeiro v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    CONSULTAS RECENTES

    Aston Villa, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, e Leverusen, da Alemanha, são alguns dos clubes que fizeram sondagem pelo atacante Kaio Jorge para o próximo mercado da bola. Os interessados, entretanto, não formalizaram ofertas pela aquisição do jogador, conforme apurado pela GOAL. Todos escutaram que o Cruzeiro só vai abrir conversas a partir ao término da temporada, após as disputas de Brasileirão e Copa do Brasil, além da pedida de € 35 milhões em compensação financeira.

  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    PROPOSTA RECUSADA

    Em julho deste ano, o Nottingham Forest, da Inglaterra, demonstrou interesse na contratação de Kaio Jorge e chegou a formalizar uma oferta pela contratação do jogador no mercado da bola. A diretoria do Cruzeiro, contudo, recusou a proposta dos britânicos pela liberação do atleta na última janela de transferências. O clube ofereceu menos de € 20 milhões (R$ 123,08 milhões na cotação atual) pela aquisição do centroavante.

  • Cruzeiro v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    VALOR PAGO E TEMPO DE CONTRATO

    Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro em uma negociação que pode movimentar até € 7,2 milhões (R$ 44,31 milhões), incluindo valores fixos e variáveis, que são de acordo com as conquistas do atleta na Toca da Raposa II. O atacante assinou vínculo com o clube até dezembro de 2028.