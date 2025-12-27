Olympique de Marseille e Bayer Leverkusen entram na briga por atacante ex-Flamengo

Sensação no futebol português, André Luiz, de 23 anos, entrou na mira de mais dois clubes europeus. Segundo soube a GOAL, o Olympique de Marseille, comandado por Roberto De Zerbi, e o Bayer Leverkusen, colocaram o jogador na lista possíveis contratações para a janela de transferências de janeiro.

A reportagem ouviu de uma fonte influente no mercado francês que André Luiz encaixa perfeitamente no estilo de jogo de De Zerbi e tem aprovação do treinador italiano. O clube, inclusive, já chegou a enviar olheiros a jogos do Rio Ave para avaliar o atleta.

O Rio Ave pertence ao grupo do bilionário grego Evangelos Marinakis. A direção do grupo foi procurada recentemente por representantes do Marseille, que demonstraram interesse no jogador. Há o entendimento de que o atleta está valorizado no mercado e há temor de perdê-lo nesta janela de transferências.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, vem acompanhando o atacante desde outubro e já fez o interesse chegar aos ouvidos do time português. A ideia é esperar a virada do ano para dar o próximo passo.

André Luiz chegou ao Rio Ave no início deste ano, após passagem pelo Estrela Amadora. Ele foi revelado pela base do Flamengo, mas foi negociado com o futebol português em busca de mais espaço. No Ninho do Urubu, era visto como uma atleta muito promissor e que precisava de minutagem para evoluir.