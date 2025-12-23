Cruzeiro define estratégia e busca intermediário pela contratação de Gerson

O Cruzeiro definiu uma estratégia pela contratação do meio-campista Gerson para a próxima temporada. A diretoria vai contar com um intermediário nas tratativas pela aquisição do jogador.

O empresário André Cury será o representante do Cruzeiro nas negociações com o Zenit, da Rússia, no mercado da bola, como soube a GOAL. Jogador já deu sinal positivo para o retorno ao futebol brasileiro.

Gerson quer deixar o futebol russo e voltar ao Brasil na próxima temporada. O negócio deve ter um desfecho positivo em caso de aumento da proposta por parte dos mineiros.