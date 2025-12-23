+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cruzeiro define estratégia e busca intermediário pela contratação de Gerson

Meio-campista está na mira dos mineiros e conta com o aval do técnico Tite para defender o clube em 2026

O Cruzeiro definiu uma estratégia pela contratação do meio-campista Gerson para a próxima temporada. A diretoria vai contar com um intermediário nas tratativas pela aquisição do jogador.

O empresário André Cury será o representante do Cruzeiro nas negociações com o Zenit, da Rússia, no mercado da bola, como soube a GOAL. Jogador já deu sinal positivo para o retorno ao futebol brasileiro.

Gerson quer deixar o futebol russo e voltar ao Brasil na próxima temporada. O negócio deve ter um desfecho positivo em caso de aumento da proposta por parte dos mineiros.

    Pedida do Zenit

    O Zenit, da Rússia, pede uma quantia elevada pela liberação do jogador – cerca de € 40 milhões (R$ 263,85 milhões na cotação atual). Os números são considerados inviáveis por parte do Cruzeiro, mas a diretoria tenta uma composição, liberando o zagueiro Jonathan Jesus e desembolsando uma compensação financeira, avaliada em cerca de € 10 milhões (R$ 65,96 milhões).

    As tratativas estão em andamento e podem ter um desfecho ainda em 2025. O desejo do volante de voltar ao futebol brasileiro é peça-chave nas negociações com os russos. O jogador não pretende seguir na Europa em 2026 e entende que o projeto do Cruzeiro é convincente para uma sequência de carreira.

    Zenit afasta os interessados

    O Zenit, da Rússia, afasta outros interessados na contratação de Gerson. O clube russo entende que uma saída deve acontecer somente para o Cruzeiro, especialmente pelo desejo dos europeus de contar com o zagueiro Jonathan Jesus no elenco a partir da próxima temporada, como soube a GOAL.

    Os russos já formalizaram duas propostas pela contratação do defensor no mercado da bola. A primeira oferta poderia chegar aos € 9 milhões (R$ 59,37 milhões), sendo € 8 milhões fixos e € 1 milhão em metas alcançáveis. A segunda investida era de € 11 milhões (R$ 72,56 milhões), com € 10 milhões fixos e € 1 milhão por meio de variáveis.

