Sam Edozie: a estrela da pré-temporada do City que impressiona Guardiola

O atacante de 18 anos, que chegou no City devido ao interesse do Chelsea em 2019, marcou em cada um dos amistosos do clube antes da temporada 2021/22

O ínicio da pré-temporada do Manchester City ofereceu uma oportunidade de ouro para os jovens jogadores do clube chamarem a atenção de Pep Guardiola.

Boa parte dos jogadores do time principal do City ainda estão de férias, após servirem suas seleções no torneios internacionais, aqueles que voltaram a treinar em julho juntaram-se a uma série de jovens da base de uma das melhores fábricas de talentos da Europa.

E enquanto alguns possam achar o avanço para o time profissional intimidante, outros tendem a florescer ao lado de companheiros de equipe mais experientes.

Para o atacante Sam Edozie, o caminho tem sido este último, o jovem está aproveitando ao máximo todas as oportunidades que lhe foram dadas no último mês.

O jovem de 18 anos foi uma das estrelas da pré-temporada do City, marcando em todos os três amistosos antes do confronto da Supercopa da Inglaterra neste sábado (7), contra o Leicester City, no Estádio de Wembley.

Edozie começou a temporada marcando o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Preston North End, após ter entrado do banco de reservas no intervalo. Ele então começou os próximos dois jogos, contra Barnsley e Blackpool, e marcou o primeiro gol em ambas as vitórias com finalizações inteligentes que sugerem que ele tem potencial para se encaixar na equipe de Guardiola.

Ambos os gols vieram com o famoso estilo de um ponta - de fora para dentro - que também se tornou uma jogada clássica de Raheem Sterling, ajudando a transformar o jogador da Inglaterra em um dos artilheiros mais poderosos e importantes do City.

Por seu lado, Edozie se beneficiou trabalhando com o antigo treinador dos sub-18 do City, Carlos Vicens, que agora faz parte da equipe técnica de Guardiola e, é um treinador que foi capaz de espelhar o tipo de jogo que é sinônimo das equipes do espanhol.

“Como todos eles, como um jovem talento com uma qualidade especial - um cara que chega à área com a intenção de fazer o gol - é importante para os atacantes”, disse Guardiola após a atuação de Edozie contra o Blackpool no amistoso final da pré-temporada.

“Ele é um jovem incrível, de bom ritmo. Seja paciente com ele. Com minutos eles jogam bem e isso é importante.”

Edozie tem feito bons progressos na base do City desde que saiu de Millwall aos 16 anos de idade, em 2019.

Ele era um dos jogadores mais jovens do time que venceu a FA Youth Cup 2020, e na última temporada dividiu seu tempo entre o sub-23 e o sub-18, com os dois times vencendo seus respectivos títulos do Campeonato Inglês.

Sua ascensão também não passou despercebida pela Inglaterra, com o agora ex-técnico dos sub-18, Kevin Betsy, que ofereceu sua estreia na vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales, em março, embora ele ainda possa representar a Nigéria.

Edozie admitiu que não foi uma decisão fácil para ele se mudar de sua casa em Lewisham, sul de Londres, tão jovem, mas sua carreira certamente está indo na direção certa.

“É uma daquelas temporadas que você nunca vai esquecer”, disse ele sobre a campanha 2020/21. “Vou valorizar e olhar para trás, para nossas conquistas. Vim para o City tentando ganhar troféus, então ganhar três em uma temporada é incrível."

“Mudar de Londres para Manchester não foi fácil, mas estou amando meu futebol e estou muito feliz por ter mudado."

Edozie teve a oportunidade de permanecer em Londres, com o Chelsea desesperado para contratar o talentoso atacante quando ficou claro que ele não ficaria em Millwall.

Apesar de fazer um tour pelo campo de treinamento do Blues e encontrar jogadores do time principal, ele optou por se juntar ao City em um negócio pelo valor inicial de 600 mil libras, embora a taxa final pudesse subir para mais de 1 milhão de libras, dependendo de seu progresso.

Edozie também despertou interesse da Alemanha, com vários clubes da Bundesliga monitorando seu desenvolvimento em Millwall, mas até agora sua decisão está funcionando bem, com o atacante agora na disputa por uma estreia no time profissional contra o Leicester neste fim de semana.

O ex-atacante do City, Paul Dickov, certamente ficou impressionado após as atuações atraentes de Edozie na pré-temporada, comparando-o com outro ponta que já estava no clube.

“Há um pouco de Riyad Mahrez nele quando ele pega a bola. Ele confunde tudo e não é previsível ", disse ele ao site oficial do City. "Um minuto ele entra e depois sai. Ele está sempre fazendo perguntas ao lateral.”

Entre as comparações com Sterling e Mahrez, outros encontraram semelhanças com o jogador alemão, Leroy Sané, que deixou o City na temporada passada.

O ritmo eletrizante de Edozie e a habilidade de puxar laterais para à beira do campo, além de ter a opção de cortar para dentro, certamente lembram um ponta que joga no Bayern de Munique.

Embora Sané já tenha partido, o City ainda tem muitas opções nas pontas, com Mahrez, Sterling e o jovem espanhol Ferran Torres como habilidades naturais, enquanto jogadores como Phil Foden, Bernardo Silva e o recém-chegado Jack Grealish estão todos à vontade para percorrer o campo.

Edozie, então, terá que ser paciente quando se trata de esperar por uma oportunidade no time titular, em vez de ficar inquieto como Jadon Sancho e Jayden Braaf fizeram antes dele.

Ele continuará seu desenvolvimento no City, só que no sub-23 nesta temporada, sob os cuidados do novo técnico, Brian Barry-Murphy, que chegou ao clube depois de deixar o cargo de técnico do Rochdale.

Mas não há dúvidas de que ele é um jogador que Guardiola vai manter sob seus olhares após suas exibições na pré-temporada.

Os torneios amistosos são uma chance rara para aproveitar as oportunidades quando elas aparecem para a próxima geração do futebol. Edozie sabe que agarrou essa chance e fugiu com ela.