Valentijn Driessen lança uma crítica devastadora: "Ele é um desastre para o Ajax!"

Valentijn Driessen criticou duramente Óscar García em sua coluna no jornal De Telegraaf. O técnico espanhol não conseguiu levar o Ajax além do quinto lugar na Eredivisie.

Com isso, os amsterdenses foram condenados a disputar as eliminatórias para as competições europeias. Juntamente com o FC Utrecht, o sc Heerenveen e o FC Groningen — adversário na próxima quinta-feira —, o Ajax disputará uma vaga nas eliminatórias da Conference League.

Driessen, portanto, não tem nada de bom a dizer sobre a temporada extremamente decepcionante do clube recordista de títulos. “Ajax. O maior clube do país fez papel de bobo tanto nacional quanto internacionalmente, e isso tem sido mais uma constante do que um caso isolado”, escreve ele em seu artigo de opinião no De Telegraaf.

“O Ajax está a caminho de se tornar o Anderlecht da Holanda. Um clube de ponta em decadência, nada mais do que um time de meio de tabela com um ou outro destaque ocasional. Nesta temporada, o clube se ridicularizou em todas as frentes, tanto esportiva quanto administrativa”, afirma.

O técnico interino García, um confidente de Jordi Cruijff, não é poupado de forma alguma por Driessen. “Assim como o Ajax, García também é motivo de piada. Ele já é um desastre para o Ajax e nem dá para imaginar que ainda tenha alguma influência no clube na próxima temporada”, opina o jornalista.

“Ele não se dá bem com os jogadores e os jogadores não se dão bem com o García. O espanhol tem um desempenho ainda pior do que seus antecessores, John Heitinga e Fred Grim. Pelo García, os jogadores do Ajax certamente não vão dar tudo de si nos playoffs. Nem mesmo depois de terem tirado das costas a faca que ele mesmo lhes cravou.”