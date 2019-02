Valdano compara Vinicius com Raúl e fala em ajudá-lo no Real Madrid

Ex-jogador diz que o jovem brasileiro não pode substituir CR7, mas exalta a sua qualidade

Jorge Valdano fez um balanço da derrota do Real Madrid para o Barcelona por 3 a 0 na Copa do Rei. Apesar do ex-jogador admitir que o resultado final foi enganador, o argentino sente falta do talento de Cristiano Ronaldo e, embora acredite que Vinicius Junior é um grande jogador, ele não está pronto para assumir tamanha responsabilidade, e até mesmo comparou o brasileiro com Raúl González.

"Quando Raúl estava na mesma época que o Vinicius, todo dia nós corrigíamos as suas finalizações. Ele vai melhorar as suas finalizações, cobranças de faltas e cabeceios", disse.

"Sem Cristiano, o Real Madrid tem muitos mais problemas para avançar. O problema da equipe é que a finalização está nos pés de um menino muito bom, mas que ainda não está pronto. O resultado foi exagerado, a diferença foi a eficácia do Barça", completou.

Com a eliminação na Copa do Rei, o Real Madrid volta a sua atenção para a La Liga. No próximo sábado (2), os merengues reencontram o Barcelona, às 16h45 (de Brasília), pela 26ª rodada.