Vaias no PSG, "dar a vida" na Copa e mais: a live de Neymar com Diego Ribas

Nesta sexta-feira, o atacante Neymar participou de uma live com Diego Ribas, meia do Flamengo. O craque da seleção brasileira falou sobre diversos temas durante a conversa com Diego.

Neymar falou sobre as vaias sofridas pela torcida do PSG em diferentes momentos desde a sua chegada ao clube francês. O camisa 10 disse que ninguém gosta de ser vaiado, mas que busca forças ao pensar na sua família.

Camisa 10 da seleção, Neymar também falou sobre a sua expectativa para a Copa do Mundo do Qatar. O craque do PSG disse que vencer a Copa do Mundo é um sonho, e que está se preparando fisicamente e mentalmente para não perder a oportunidade de realizar o seu sonho.

Confira abaixo algumas falas de Neymar durante a live com Diego Ribas.

Copa do Mundo

"Meu maior sonho. Queria muito ganhar a Champions com o PSG esse ano, mas infelizmente foi adiado. Que 2022 termine com a Copa do Mundo. Estou me preparando, tanto fisicamente quanto mentalmente para que possa dar tudo certo na Copa, e seja uma Copa brasileira."

"Vou dar minha vida. Já joguei duas copas e sei como tudo funciona. Se você não estiver preparado, a oportunidade vai embora, então não quero deixar essa oportunidade escapar." - disse Neymar.

Comemoração do título da Libertadores do Flamengo em 2019

"A final da Libertadores de vocês vi aqui em casa, torcendo pelo Flamengo, claro. Tinha um flamenguista fanático aqui, meu amigo. Faltando dois minutos, Gabriel acha o gol. No segundo gol, ficamos malucos."

"A maioria que está no Flamengo é meu amigo ou conhecido de Seleção. A gente torce pelos nossos amigos, e ver a felicidade de vocês foi incrível. Foi como se eu tivesse participado do título, tanto que eu liguei para o Gabriel. Fizeram história, e eu e meu pai pulamos abraçados aqui" - revelou Neymar.

Vaias da torcida do PSG

"Óbvio que ninguém gosta de ser vaiado, ainda mais jogando em casa. É triste. Mas eu tenho que buscar força em algum lugar. E comecei a lembrar das pessoas que me ajudaram a chegar até onde cheguei, e sempre penso em jogar por elas nesses momentos (de vaias). Não posso me abater pelas vaias e deixar minha família triste."

"Tem jogo que a gente joga para a torcida, quando está tudo bem. Mas tem dias em que acontecem vaias, e eu me apego à minha família."

Relação com as redes sociais

"A rede social pode te ajudar ou te ferir muito rápido. Acho que mais fere do que te ajuda. Porque se você joga bem e olha a rede social, você vai ver boas notícias e ficar feliz."

"Mas quando você joga mal, comete algum erro e entra na rede social, você vai ficar mal da cabeça. Se você não tiver pessoas que te ajudam a sair dessa situação, é bem difícil. A rede social é muito perigosa para qualquer tipo de pessoa hoje em dia." - afirmou Neymar.