Vai para onde, Cavani? Uruguaio tem prazo cada vez mais curto por um novo clube

Sem clube desde que deixou o PSG, o veterano de 33 anos foi especulado em vários times brasileiros

O tempo está acabando e Edinson Cavani segue sem um novo time. Livre no mercado desde sua saída do , o atacante uruguaio ainda não acertou com um novo time, embora tenha sido especulado em vários times do e da Europa, onde deseja seguir atuando.

No entanto, a janela de transferências está fechando em alguns países europeus. Na , por exemplo, restam cinco dias para o mercado encerrar. E o jogador tem uma oferta no país: o ofereceu um ano de contrato para o atacante, com a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada, como soube a Goal.

A proposta colchonera segue de pé, mas para que ela aconteça, é preciso que Diego Costa deixe o Wanda Metropolitano - o que parece cada vez mais difícil nestes últimos dias de transferências. Cavani poderia reeditar a parceria de seleção uruguaia com Luis Suárez no time de Diego Simeone.

Cavani no Brasil? Sonho segue distante

Diversos times do país já cogitaram o atacante uruguaio. No começo de 2020, Flamengo e Palmeiras ventilaram o nome do jogador. O também esteve ligado à uma possível contratação de Cavani após uma declaração de Diego Lugano, mas não houve conversas oficiais ou propostas.

Nas últimas semanas, dois times falaram abertamente sobre a possibilidade de contratar o uruguaio. O Grêmio fez consultas pelo artilheiro, mas a situação econômica afastou o atleta de Alegre. O chegou a fazer uma oferta por Cavani: 14 milhões de euros (R$ 90,02 milhões) por um contrato de três anos, segundo as rádios Itatiaia e 98 FM.

O pagamento seria feito pelo empresário Rubens Menin, dono da MRV e principal patrocinador e apoiador financeiro do clube. No entanto, a proposta não agradou o jogador e seu representante, Rene Ramos (irmão do jogador).

Nem , nem , nem ...

Cavani conversou com o Real Madrid, que tem vários atacantes no elenco, mas apenas Karim Benzema tem a confiança de Zinedine Zidane. Porém, as negociações com o time merengue morreram, assim como as conversas com o Benfica, que esteve muito próximo de contratá-lo, mas questões econômicas travaram o acordo.

O último gigante europeu que especulou o uruguaio foi o Manchester United, mas a oferta não agradou.