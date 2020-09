Cavani no Grêmio? Mal entendido motivou rumor no mercado da bola

Atacante teve seu nome ligado ao time Gaúcho, mas dirigentes garantem que não há negociação

No final da tarde desta sexta-feira (04), um rumor vindo da bombou nas redes sociais e deixou a torcida do em polvorosa: Edinson Cavani estaria se acertando com o clube a partir da próxima semana. A mobilização acabou levando o presidente Romildo Bolzan a negar a informação, justamente no dia em que a saída do meia Thiago Neves agitou o noticiário tricolor.

"Não tem nada agora e nunca teve. Esse é um assunto que não devemos nem alimentar o sonho do torcedor. O Cavani é um jogador que tem propostas de uns dez clubes europeus, todas superiores a que qualquer clube brasileiros pode pagar", disse o mandatário em entrevista à Rádio Gaúcha.

Na verdade, o tema surgiu de um enorme mal entendido. Pessoas do meio do futebol descobriram que o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, estava no e, como Cavani está livre no mercado, e no ano passado chegou até a receber uma camisa do time gaúcho durante a disputa da , entraram em contato com o dirigente para saber da possibilidade. A ligação caiu, no entanto, o assunto ficou no "ar" e o rumor ganhou força.

Em contato com a reportagem da Goal, Nestor Hein confirmou que está no Uruguai, onde tem negócios fora da esfera do futebol, e garantiu que não há nada sobre Cavani.

"Não há qualquer negociação com o Cavani, o que ele pediu ao Benfica é praticamente o que o Grêmio paga a todos os seus atletas. O Grêmio e nenhum outro clube do pode pagar os valores do Cavani".

Quem quiser contratar o atacante vai precisar desembolsar uma boa quantia. Ao , Cavani pediu 8 milhões de euros (algo em torno dos 4 milhões de reais por mês) limpos por temporada, o que foi descartado pela diretoria do time português, que considerou o valor fora de seu orçamento

Ainda nesta sexta-feira (04), o jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sport Italia, trouxe a informação de que o jogador estaria negociando com a , mas seu passado no pode ser um empecilho.

Sem clube desde que descartou a extensão de contrato com o , Cavani já teve seu nome ligado ao próprio Napoli, , , Benfica entre outros mercados como a , dos .