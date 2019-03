Cássio revela que quase trocou Corinthians por Grêmio

Goleiro recebeu proposta em 2016 e diz que conversa com Andrés Sanchez influenciou na permanência em São Paulo

Desde que chegou ao Corinthians em 2012, Cássio tornou-se referência e peça chave em títulos. O goleiro fez partes das conquistas da Libertadores, do Mundial de Clubes, de mais de um Brasileirão, e só não venceu ainda a Copa do Brasil com a camisa alvinegra. Entretanto, esta relação quase chegou ao fim há três anos.

Em entrevista ao Esporte Espetacular, o arqueiro admitiu que recebeu proposta do Grêmio em 2016 e ficou perto de aceitá-la. Uma conversa com Andrés Sanchez, porém, convenceu Cássio de que a permanência seria uma melhor decisão.

"Quase fui para o Grêmio. Para ser honesto, só não fui por causa do Andrés. Foi um cara que me chamou para conversar e me devolveu a confiança. Tinha recebido uma proposta financeira que também era boa para o Corinthians, mas ele veio, sentou comigo, conversou, me mostrou tudo o que eu já tinha feito, o que ainda estava construindo. Estendeu a mão, me ajudou a retomar o meu rumo", disse o jogador.

Na época, Cássio havia perdido a condição de titular para Walter, mas recuperou o status contando também com lesões do colega de posição. Desde então, conquistou o Brasileirão de 2017 e fez pate do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Na época da conversa, Andrés não ocupava cargo oficial no clube, sendo que atualmente é o presidente corintiano.