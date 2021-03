‘Meio’ Luan custou quase R$ 30 milhões ao Corinthians; decepção é ‘inteira'

Balanço do Alvinegro paulista revela gasto milionário por apenas 50% dos direitos do camisa 7, que é cada vez menos utilizado por Vágner Mancini

Que Luan ainda não engrenou no Corinthians não é nenhuma novidade. Mas à medida que o tempo passa, a decepção da torcida com o camisa 7 fica cada vez maior. Além de praticamente não ser utilizado pelo treinador Vágner Mancini, o balanço financeiro do Alvinegro paulista revelou um gasto de quase R$ 30 milhões pela compra de apenas 50% dos direitos do atleta, um valor que hoje o clube não tem para investir em novas contratações.

Luan foi um pedido de Tiago Nunes e a diretoria do Timão na época não exitou em desembolsar uma quantia milionária para contratar o Rei da América de 2017.

O treinador ex-Athletico-PR foi demitido pouco tempo depois e o camisa 7 nunca chegou a se firmar pelo Corinthians. Na verdade, até mesmo com Tiago Nunes, que pediu sua contratação, ele chegou a ficar no banco de reservas.

Então, com Vágner Mancini, Cazares e Otero foram contratados por empréstimo, enquanto Mateus Vital subiu muito de produção na mão do técnico, fazendo com que os minutos de Luan em campo se tornassem ainda mais escassos.

Na temporada passada, o último jogo do camisa 7 como titular foi na 24ª rodada do Brasileirão, em dezembro de 2020. Então, depois de ser substituído aos 64 minutos de jogo, ele só voltou a ser titular neste ano, no duelo contra a Ponte Preta, pelo Paulistão, no qual um Corinthians repleto de reservas e jovens entrou em campo.

Agora, nem com a lesão de Mateus Vital o meia tem ganhado mais espaço, dando cada vez menos esperanças de que voltará a ser o bom e velho Luan de 2017.

E para piorar a situação, o Corinthians divulgou seu balanço financeiro de 2020 e mostrou que investiu um total de R$ R$ 28,95 milhões na contratação do meia. Inicialmente, o Alvinegro havia informado que o valor era referente a 100% dos direitos do jogador, o que já era bem caro para a realidade do clube. Porém, houve um erro de digitação no documento e, na verdade, o montante foi gasto para comprar apenas 50% do atleta.

Enquanto isso, o Corinthians atualmente não tem esse dinheiro para contratar novos jogadores e tenta se virar para limpar o elenco e diminuir a folha salarial, enquanto procura dar mais espaço aos jovens da base.

E quanto mais o tempo passa, parece ser cada vez mais difícil recuperar o Rei da América de 2017, ou pelo menos o valor milionário gasto na compra de apenas ‘meio’ Luan: uma decepção que é ‘inteira’ para o Corinthians.