United vive dilema por Pogba durante pandemia: vender agora ou esperar mercado voltar ao normal?

O francês, que mal jogou nesta temporada 2019-20, pode ser a solução do clube para conseguir investir nesta janela

Com a pandemia do coronavírus Covid-19 afetando o mercado de transferências em todo o planeta, o pode estar prestes a ter que fazer uma escolha difícil: vender Paul Pogba agora, por um preço menor, ou manter o jogador, possivelmente vê-lo desvalorizar e não conseguir realizar investimentos nesta janela.

Não é segredo para ninguém que o francês quer sair dos Red Devils: por meio de seu agente, Mino Raiola, o jogador já declarou quer não pretende ficar. Parece inevitável que o meio-campista deixe o clube em um futuro próximo. Com a pandemia, no entanto, tal decisão fica mais difícil.

Transferência mais cara da história do futebol inglês, Paul Pogba foi contratado por 105 milhões de euros, em 2016, mas não alcançou as expectativas no United. O próprio Ed Woodward, principal executivo do clube, admitiu que a equipe não fará grandes investimentos se não conseguir vender jogadores. O francês, então, seria a escolha óbvia.

Avaliado em 180 milhões de euros pelos Red Devils no final da temporada 2018-19, o meio-campista recebeu propostas inferiores a tal valor, mas viu todas serem recusadas. O clube resolveu apostar que Pogba seria importante neste ano, mas quebrou a cara: viu o jogador passar mais tempo lesionado do que dentro de campo e perder espaço no elenco.

Hoje, o Manchester United parece ter encontrado o meio de campo do futuro: pensando nas atuações desta temporada, fica quase impossível escalar um time base sem Nemanja Matic, o brasileiro Fred e o recém-contratado Bruno Fernandes. Além dos três, o jovem Scott McTominay também pede passagem e pode transformar o trio em um quarteto. Tudo isso sem o francês.

A ideia de Ole Gunnar Solksjaer, que já parecia conformado em abrir mão de Pogba, era usar o dinheiro de uma eventual venda, muito lucrativa, para reforçar o elenco com uma estrela: nomes como Harry Kane, Jack Grealish e Jadon Sancho estavam no topo da lista.

Agora, caso resolva vender o francês, a tendência é que o Manchester United assuma um enorme prejuízo, já que é muito improvável que o valor de qualquer transferência neste mercado afetado pelo coronavírus chegue aos 105 milhões de euros por qual o meio-campista foi contratado.

Mesmo assim, se resolver esperar para vender Pogba, o clube correrá outros riscos: com contrato até 2021, - e uma cláusula que estende o vínculo até 2022 - a cada temporada que passa o valor do francês diminui. Além disso, o jogador não consegue emplacar uma sequência saudável e consistente já faz algum tempo.

Independentemente da decisão do United, parece claro que o futuro de Pogba não acontecerá na equipe inglesa: um dos atletas mais talentosos de sua geração passou vários anos de seu auge em um time que não brigou por títulos relevantes, e um dos maiores clubes do mundo investiu valores absurdos em um meio-campista que, em certos momentos, parecia querer estar em qualquer lugar menos com a camisa dos Red Devils.

Resta saber se o divórcio das duas partes terá um fim melhor do que o casamento.