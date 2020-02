Pogba x United e uma nova novela: por quanto o clube vai aceitar vendê-lo?

Futuro do meia francês é incerto em Old Trafford, enquanto Juventus e Real Madrid monitoram a situação

Paul Pogba está cada vez mais perto de deixar o . No entanto, apesar ambos os lados desejarem a sua saída, há várias complicações que podem comprometer o desfecho de um novo contrato.

Ainda se recuperando de uma cirurgia, o meia francês está entre os ataques de seu agente Mino Raiola e o técnico Ole Gunnar Solskjaer. E, apesar do clube inglês aceitar a saída do jogador na próxima janela de transferências, o vice-presidente executivo do United, Ed Woodward, não está disposto a vender Pogba com prejuízo.

Tendo custado cerca de 90 milhões de libras em 2016, Woodward pretende garantir 150 milhões de libras em qualquer venda, mas pode aceitar um valor mais próximo de 130 milhões, uma vez que considera o jogador um ativo comercial extremamente negociável, independentemente de suas atuações - ou falta delas - em campo.

Como o clube inglês já está se preparando para ficar sem a receita da Liga dos Campeões na próxima temporada, o United não pode se dar ao luxo de deixar Pogba sair com uma taxa reduzida.

O e a estão cada vez mais buscando valor a longo prazo, e Pogba pouco fez para convencer os olheiros. O francês só terá apenas um ano de contrato restante quando chegar no meio do ano e a partir de janeiro de 2021 poderá negociar uma saída sem custos com qualquer clube.

A evolução dessa situação nos próximos seis meses permanece incerta.