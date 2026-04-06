Uma doença repentina afasta o craque do Napoli do confronto contra o Milan

O Napoli sofreu um duro golpe antes do esperado confronto contra o Milan, nesta noite de segunda-feira, pela 31ª rodada da Serie A.

Este confronto é decisivo na disputa pelo título, já que o vencedor buscará continuar perseguindo o líder Inter de Milão e pressioná-lo até os últimos metros da competição.



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De acordo com a rede “Sky Sport Italia”, o atacante dinamarquês Rasmus Højlund sentiu-se mal ontem à noite após apresentar febre alta e vômitos devido a um vírus estomacal.

A emissora italiana indicou que o problema de saúde de Højlund o deixou fisicamente incapaz de jogar contra o Milan, e é provável que ele seja totalmente excluído da lista de convocados para a partida.



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O jovem astro é considerado o artilheiro de destaque do elenco do Napoli, com 18 participações em gols (14 marcados e 4 assistências) em 37 partidas oficiais.

Essas ausências representam um duro golpe para o técnico Antonio Conte, que já não conta com Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rahmani.



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