Uma crise sem precedentes abala o Barcelona... e Laporta é o principal acusado

Apesar das tentativas de Juan Laporta, presidente do Barcelona, de se gabar do novo estádio do Camp Nou, a realidade revela uma série de falhas consecutivas que ameaçam a reputação do maior projeto da história do clube.

Após a crise na instalação do teto, surgiu um novo problema ainda mais grave relacionado à visibilidade dos torcedores nas arquibancadas, transformando a esperada obra-prima arquitetônica em uma fonte de dor de cabeça crônica para a diretoria do clube catalão.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal catalão “Ara”, as primeiras fileiras das arquibancadas do Camp Nou sofrem de um grave defeito de engenharia que torna a visão quase impossível.

Os torcedores que pagaram quantias exorbitantes para reservar seus assentos privilegiados não veem nada além dos painéis publicitários ao redor do estádio, em um cenário que os especialistas descreveram como um “fracasso retumbante” no projeto e na execução.

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Rebaixamento do piso do estádio

Os engenheiros consultados pelo jornal afirmaram que a única solução possível para corrigir esse erro é rebaixar o piso do estádio em um metro abaixo do nível do solo.

No entanto, essa opção, apesar de eficaz, é considerada extremamente cara do ponto de vista financeiro, além de atrasar a entrega do projeto final, que já sofre com grande pressão de tempo.

Solução gera nova crise no esgoto

Mas rebaixar o piso do estádio não está isento de consequências graves; segundo os especialistas, essa modificação complicará a rede de esgoto do estádio, já que os engenheiros terão que encontrar novos pontos de drenagem localizados abaixo do nível sul do campo, o que pode exigir um redesenho completo da infraestrutura.

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O relatório indica que a responsabilidade por esse erro não recai sobre a empresa “Limac”, responsável pela execução das obras, mas sim sobre a própria diretoria do Barcelona, que alterou alguns detalhes do projeto original sem um estudo adequado.

O erro histórico de Laporta

Historicamente, o problema de visibilidade no Camp Nou não é novo, tendo surgido pela primeira vez em 1994. O projeto elaborado pelo ex-presidente Josep Maria Bartomeu previa resolver exatamente essa questão, mas com o retorno de Laporta à presidência do clube, o projeto foi alterado e a solução proposta foi descartada, o que agravou o problema.

Um dos arquitetos que conversou com o jornal descreve a situação dizendo: “Reformar um estádio com um custo de 1,5 bilhão de euros e cometer um erro tão grave atinge em cheio a credibilidade do projeto”.

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A diretoria do Barcelona está em apuros... e a torcida está furiosa

Nos bastidores do clube, os responsáveis estão cientes da gravidade do erro, mas tentam amenizá-lo na mídia para evitar responsabilização. No entanto, a indignação da torcida cresce, especialmente entre os titulares de ingressos de temporada, que se sentem enganados pelas promessas do “novo estádio”.

Enquanto Laporta continua promovendo suas realizações arquitetônicas, parece que o novo Camp Nou enfrenta um verdadeiro teste entre o luxo anunciado e a realidade repleta de erros, em um projeto que pode passar de orgulho do Barcelona a um fardo pesado para sua história.