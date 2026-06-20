Um sonho nada absurdo... Estrela dos EUA desafia as seleções da Copa do Mundo

O zagueiro americano Chris Richards acredita que a ideia de sua seleção conquistar a Copa do Mundo não é, de forma alguma, distante ou irreal.

A seleção dos Estados Unidos apresentou um desempenho convincente contra a Austrália, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, e venceu por 2 a 0, garantindo a classificação para as oitavas de final, graças à sua goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai.

A ESPN divulgou as declarações de Chris Richards após a vitória sobre a Austrália, nas quais ele disse: “Não acho que seja absurdo dizer que queremos ganhar o campeonato”.

E acrescentou: “É claro que ainda temos muitos jogos pela frente antes de chegarmos a esse momento, mas estamos encarando cada partida individualmente”.

Richards enfatizou: “Queremos levantar a Copa do Mundo no final deste torneio”.

Já Tyler Adams, jogador da seleção americana, falou sobre a necessidade de aplicar a “regra das 24 horas”, que encurta as comemorações e traz o foco de volta ao presente.

Adams disse: “Não vamos nos precipitar”.