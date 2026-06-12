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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Um golpe do passado complica os planos de Mourinho em Madri

M. Fernandes
J. Mourinho
Real Madrid
Manchester United
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Mourinho sofre um golpe inesperado do Manchester United

Mal o mercado de transferências de verão abriu as portas, e o português José Mourinho, que retorna ao comando do Real Madrid, já começou a receber notícias contraditórias que traçam os contornos de seu novo projeto no Santiago Bernabéu, e isso depois que o “Special One” recebeu uma facada inesperada de seu antigo clube, o Manchester United inglês.

O meio-campista do West Ham United, Matheus Fernandes, que Mourinho definiu como prioridade máxima para reforçar o elenco do Real Madrid, está mais perto do que nunca de assinar com o Manchester United. De acordo com reportagem publicada pelo jornal britânico “The Times”, os “Red Devils” assumiram a liderança na corrida pela contratação do jogador, superando o Real Madrid e o Arsenal, e os indícios apontam que o jogador da seleção portuguesa, cujo valor é estimado em cerca de 80 milhões de libras esterlinas (mais de 90 milhões de euros), está prestes a vestir a camisa do United.

Essas notícias representam um forte revés para os planos de Mourinho, que havia informado à diretoria esportiva sobre a necessidade de contratar um meio-campista com as características técnicas que faltam à equipe atualmente, e via em Fernandes a peça que faltava. Apesar do desejo do técnico, a negociação esteve cercada de complicações desde o início devido às elevadas exigências financeiras do West Ham, que insiste em vendê-lo por uma quantia astronômica, apesar do rebaixamento do time, sabendo-se que o clube o havia contratado há apenas um ano por 45 milhões de euros.

O que aumentou as especulações sobre a aproximação do jogador ao Real Madrid nas últimas semanas foi o fato de ele ter a mesma nacionalidade do técnico do Real, além de ser representado pela agência do famoso agente Jorge Mendes. No entanto, a entrada vigorosa do Manchester United dissipou essas esperanças, fazendo com que o Real Madrid perdesse um alvo principal antes mesmo de a janela de transferências chegar ao seu auge.

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