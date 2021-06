Um clube desponta como favorito para ficar com Sergio Ramos; veja qual

O zagueiro ainda não definiu o seu futuro desde que anunciou que deixaria o Real Madrid após 16 anos

"Onde vai jogar Sergio Ramos?". Esta é uma das perguntas que tem movimentado o noticiário esportivo internacional desde que o Real Madrid anunciou a saída de seu capitão, depois de 16 anos de clube. E a pergunta pode estar próxima de ser respondida.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de 101 gols marcados em 671 jogos, Sergio Ramos não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Real Madrid, clube em que é ídolo e atuava desde 2005. O principal entrave para a renovação foi o tempo de contrato para o zagueiro de 34 anos, que pretendia vestir a camisa branca por mais duas temporadas, enquanto o clube lhe ofereceu apenas mais uma.

Sem indícios de que pretenda se aposentar logo, o futuro de Sergio Ramos passou a agitar o mundo do futebol, com clubes de ponta possivelmente interessados na contratação do espanhol. Entre eles o Manchester United e o PSG.

O time francês, de Neymar e Mbappé, aliás, aparece com certa vantagem na corrida por contratar Sergio Ramos, segundo o jornal AS, da Espanha. Segundo a publicação, além da proposta financeira mais vantajosa, o zagueiro também gosta da ideia de levar sua família para morar em Paris.

Além disso, o Tiempo de Juego trouxe que o zagueiro já teria dito a alguns companheiros - agora ex-companheiros - de Real Madrid que seu futuro está no PSG.

No lado do clube, o Mundo Deportivo relatou que os jogadores do PSG aprovam a chegada do zagueiro a partir da temporada 2021-22. Um deles, o goleiro Keylor Navas, foi companheiro de Sergio Ramos no Real.

O jornal diz ainda que, caso o zagueiro opte pelo clube francês, ele vai encontrar um ambiente amistoso, com vários jogadores que jogaram com ele ou contra ele na Espanha, além de um clima latino no vestiário e, sobretudo, Mauricio Pochettino, um treinador que o conhece e fala o mesmo idioma.