UEFA apresenta bola da final da Champions League 2018/19

Adidas apresentou o modelo que será utilizado já a partir dos mata-matas do torneio

A Adidas apresentou neste sábado (19) a bola que será utilizada na final da Champions League 2018/19, que será realizada no Wanda Metropolitano, em 1º de junho.

A 'Madrid Finale 19', nome que recebeu a bola, chama a atenção por suas cores vivas: as estrelas brancas e o resto do modelo em vermelho, que representa precisamente o Wanda Metropolitana, como explica a marca alemã.

Assim é a "Madrid Finale 19"

"A bola oficial 'Madrid Finale 19' destaca as estrelas que jogaram na UEFA Champions League. Os painéis com as estrelas brancas contrastam com os vibrantes gráficos vermelhos que cobrem o resto da bola. Foi criado também um gráfico digital com três níveis que dão ao produto uma aparência moderna", diz a Adidas.

"A bola tem a mais recente tecnologia de desempenho da Adidas para garantir que os melhores jogadores do mundo possam ter o melhor desempenho durante a UEFA Champions League", continua.

A nova bola já começará a ser utilizada a partir das oitavas de final, que começarão a ser disputadas em fevereiro.